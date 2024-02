Sampdoria-Coda, il retroscena: "A mia moglie avevo detto 'non cambiamo nemmeno casa' "'

Quest'estate, la Sampdoria ha inseguito per settimane un bomber. Il centravanti da doppia cifra era il sogno blucerchiato, e il profilo scelto dalla dirigenza blucerchiata era quello di Massimo Coda, attaccante oggi alla Cremonese ma all'epoca in rosa nell'altra squadra genovese, il neopromosso Genoa. L'obiettivo di Mancini e Manfredi era quello di portare il calciatore a Bogliasco, e ad un certo punto il Doria pensava di averla spuntata.



Pirlo e la dirigenza ritenevano Coda l'innesto perfetto per puntare ai playoff, e i 13 gol già messi a segno in stagione danno ragione all'idea della Samp. Tra l'altro, la punta sarebbe rimasta volentieri a Genova, motivata dalla stima di Pirlo, con cui peraltro il giocatore aveva già parlato, e anche da aspetti logistici. A raccontare il retroscena è Il Secolo XIX, che cita le dichiarazioni rilasciate dal calciatore: "A mia moglie avevo detto: 'Hai visto, non cambiamo nemmeno casa, ci spostiamo alla Samp'. Ho pensato: 'È fatta'. "



Il mercato, però, è imprevedibile. Le limitazioni dei paletti finanziari legati all'indice di liquidità hanno bloccato la Sampdoria, impossibilitata a superare certe cifre. L'inserimento della Cremonese ha sparigliato le carte: il club grigiorosso l'ha spuntata, si è assicurato le prestazioni di Coda e lo ha portato allo Zini, dove Coda è da subito diventato un beniamino della tifoseria lombarda.