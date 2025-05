Sampdoria, Coda raggiunge Schwoch: record di goal in Serie B

Getty Images

Con il goal contro il Catanzaro Massimo Coda ha raggiunto il record di Stefan Schwoch in Serie B. L'attaccante della Sampdoria ha eguagliato le 135 realizzazioni del bomber, tra le altre, di Venezia, Napoli e Torino. Ottava rete in campionato per il numero 9 blucerchiato, che non è bastata per ottenere una vittoria: 2-2 il risultato finale al Ceravolo, grazie proprio alla rete del pareggio di Coda.

Il centravanti di Cava de' Tirreni ha diviso le sue reti in Serie B con le maglie di Salernitana (31), Benevento (28), Lecce (42), Genoa (10) e Cremonese (16)