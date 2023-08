L'operazione, emersa soltanto ieri, fa abbastanza discutere a Genova: lainfatti si è lanciata su Massimo Coda , centravanti classe 1989 passato la scorsa estate al. Nel corso delle ultime ventiquattro ore infatti il club blucerchiato ha affondato sul calciatore, e ora l'operazione è molto vicina alla possibile fumata bianca.Legrottaglie, che ha condiviso la scelta con Pirlo, ha individuato nell'ex Lecce il profilo giusto per completare l'attacco. L'anno scorso i rossoblù avevano pagato ai salentini 1,5 milioni per il suo cartellino. Ora la Samp ha recapitato a Pegli un'offerta daCoda attualmente ha un contratto con il Grifone sino al 2025 a circa 700mila euro netti a stagione.Ci sono sensazioni molto positive per la chiusura della trattativa, secondo Il Secolo XIX la Samp conta di, per la partita con il Pisa. Battuta la concorrenza di altre società come Bari e Cremonese, mentre Legrottaglie stesso ha ammesso il gradimento per il ragazzo: "È uno di quei profili che avevamo già individuato all'inizio. Poi nel tempo non se n'è parlato e adesso che mancano pochi giorni alla fine del mercato è uno di quelli che fa comodo a una squadra che deve essere competitiva"