In casa Sampdoria, nelle ultime giornate tifosi e addetti ai lavori si sono fatti alcune domande su Omar Colley. Il difensore gambiano, vero perno della retroguardia blucerchiata, aveva evidenziato un calo piuttosto significativo nelle sue prestazioni. Inoltre, era stato impiegato a singhiozzo, a causa di un problema al ginocchio che lo aveva frenato. L'acciacco, però, non era l'unica causa delle difficoltà dell'ex Genk.



Colley era stato protagonista di voci di mercato piuttosto insistenti, che lo accreditavano come prossimo rinforzo del Maiorca, in Spagna. Lo stesso Giampaolo aveva lanciato l'allarme, chiedendo alla dirigenza di non cedere il calciatore: "Non possono vendere Colley l’ultimo giorno di mercato" aveva ribadito il tecnico. Alla fine, era rimasto anche se alcuni spifferi parlano di un giocatore non proprio felicissimo. In Liga avrebbe percepito uno stipendio quasi doppio rispetto a quello attuale, e secondo Sampnews24.com pare ci sia stato un po' di 'mal di pancia' da parte del ragazzo classe 1992.



Ora, però, il malessere sarebbe passato. Pare che Giampaolo, nella sosta, abbia parlato con Colley chiarendo la situazione, e ricevendo garanzie in merito ad un ritorno ad alti livelli. L'allenatore ha lavorato con Colley per restituire già da domenica solidità alla difesa.