Buona partita per la Sampdoria, e in particolare per la difesa blucerchiata. La ritrovata solidità difensiva della squadra di Ranieri è merito anche del centrale Omar Colley, anche ieri positivo contro l'Atalanta: "Quello con i nerazzurri è un buon punto, per noi è molto importante non prendere goal. Il punto è importante perchè conquistato contro una squadra forte contro l'Atalanta" ha detto proprio il centrale gambiano nel post partita.



Colley ha dato anche la sua interpretazione del discusso fallo commesso sul suo connazionale Barrow dal compagno di squadra Ferrari: "Secondo me è giusto il giallo, ero lì vicino. L'arbitro ha valutato bene. E' molto importante per noi non prendere goal" riporta Sampdorianews.net "Questa di oggi è un'altra partita dove non abbiamo subito goal, dopo quella contro la Roma e la Spal"