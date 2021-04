Nonostante qualche incertezza, la stagione di Omar Colley con la maglia della Sampdoria è stata sicuramente positiva. Merito (anche) di Claudio Ranieri, che ha trasformato il difensore gambiano in uno dei punti fermi della formazione blucerchiata. L'ex Genk, pagato 8 milioni a suo tempo dalla Samp, aveva già mostrato alcune qualità in passato ma la stagione disputata ha messo in evidenza altre doti.



E dire che il centrale era stato vicino a lasciare la Samp già due volte. Il Doria aveva provato in ogni modo a venderlo in estate, e la trattativa era naufragata soltanto per il poco tempo a disposizione per concludere l'affare. Corte Lambruschini aveva tentato nuovamente l'operazione a gennaio, senza successo, e a luglio il tema potrebbe tornare d'attualità.



Colley infatti ha parecchio mercato soprattutto in Premier League, dove almeno tre o quattro formazioni si sono mosse con contatti informali con l'agente. Il campionato inglese, per una questione fisica, sembra perfetto per il difensore, che ha sempre ribadito di voler lasciare Genova soltanto a fronte di una situazione decisamente migliorativa.