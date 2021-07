Una delle cessioni potenzialmente scritte, in casa Sampdoria, è quella di Omar Colley. La società blucerchiata sta provando a cederlo da almeno due sessioni di mercato, ricevendo però sempre offerte insufficienti o con formule non gradite, ad esempio il prestito con diritto di riscatto.



Ora il futuro del difensore centrale gambiano è ancora incerto. Secondo Sampnews24.com sarebbero arrivati numerosi interessamenti dalla Premier League per Colley, in particolare da tre società, ossia West Ham, Leeds e Newcastle. Il giocatore infatti viene considerato particolarmente adatto, per qualità fisiche, al campionato inglese. La Samp però non sembra intenzionata a fare sconti: Ferrero, per Colley, chiede una cifra di circa 10 milioni di euro, importo non semplicissimo da assicurarsi.