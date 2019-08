Dopo una prima stagione di 'rodaggio' e di apprendistato, Omar Colley è pronto a prendersi la Sampdoria. Il gigante gambiano parte titolare al centro della difesa di mister Di Francesco, in coppia con Murillo, e i blucerchiati sperano che il giocatore li ripaghi interamente dell'ingente investimento sostenuto un anno fa per prelevarlo dal Genk: "Adesso conosco l’Italia, l’anno scorso no. All’inizio è tutto più difficile perché dovevo imparare tutto, dalla lingua alla tattica. Ma penso di aver fatto il mio dovere" ha detto il calciatore a Il Secolo XIX. "Ora ho una bimba che adoro e sia lei sia mia moglie vivono a Genova con me. Tornare a casa da loro mi riempie di gioia. Qui ci sono il mare, il sole, i piatti di mare. Come non ambientarsi? Al momento penso solo alla Sampdoria, sono qui da un anno ed è presto per parlare del mio futuro. Ogni calciatore deve ambire a fare un passo successivo, ma qui sto benissimo".



Le differenze tra Di Francesco e Giampaolo sono abbastanza evidenti: "Uno ha il focus sulla difesa, l’altro sull’attacco" spiega Colley. "Sono entrambi bravi. È stato importante avere un allenatore come Giampaolo che mi ha insegnato da vero maestro. È stato fondamentale per crescere. Con Di Francesco c’è più libertà, ti senti più responsabile individualmente con maggiori opzioni di scelta. Gol? Sono il primo ad aspettarmeli. L’anno scorso con il Watford avevo segnato, poi stop. Ora ho due obiettivi: difendere al meglio e togliere lo zero dalla voce gol. Spero di battere Murillo, che sale spesso sui corner. Ci siamo già lanciati la sfida. Io e Murillo siamo una bella coppia, abbiamo caratteristiche diverse ma ci troviamo bene. Comunichiamo con l’istinto perché l’italiano ogni tanto ci fa scherzi"



Colley non dimentica neppure il suo ex partner, Andersen: "È stato mio compagno in difesa e di stanza, mi sono trovato molto bene con lui e mi ha aiutato tanto quando sono sbarcato in Italia. Al Lione ha fatto uno step importante per la sua carriera, ora - conclude - gioca la Champions League".