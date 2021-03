La formazione della Sampdoria con vista derby dovrà fare logicamente i conti con l'infermeria. E dallo staff medico blucerchiato arrivano buone notizie in merito alle condizioni di Omar Colley. Ieri la squadra si è ritrovata a Bogliasco, impegnata in partitelle a campo ridotto per chi ha giocato meno e scarico per i calciatori impegnati con l'Atalanta.



Il gambiano ha ricevuto l'ok dello staff sanitario, ha svolto per intero la seduta indossando la pettorina blu nelle partitelle e sembra completamente recuperato. A questo punto, è probabile che Ranieri lo impieghi nella stracittadina, ricreando la coppia con Yoshida al centro del reparto. Ancora out invece Torregrossa, ne avrà ancora per un po'.