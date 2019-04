Sabato sera ​Krzysztofha sbattuto contro una vera e propria diga. I due difensori centrali della, ​Joachime Omar, sono stati praticamente perfetti nel contenere il pericoloso attaccante polacco. Piatek infatti non è quasi mai riuscito a rendersi pericoloso, stretto in una morsa dal glaciale danese e dal gigante gambiano. Si è trattato di una sorta di derby per i tre giocatori, che probabilmente non hanno scordato i trascorsi in maglia rossoblù del centravanti.In seguito alla partita, è arrivato anche lo sfottò bonario ad opera dei blucerchiati. Andersen su Instagram ha pubblicato una foto che lo ritrae proprio mentre 'ammonisce' Piatek, con la didascalia 'continuiamo la battaglia'. Pochi istanti dopo, è arrivato anche il commento di Colley: "". Colley logicamente è stato subito inondato da 'cuoricini' dei tifosi blucerchiati, particolarmente divertiti dal siparietto, mentre alcuni sostenitori rossoneri non sembrano aver preso molto bene la provocazione. In attesa del prossimo derby...