Da anni ormai Omar Colley viene dato come probabile partente dalla Sampdoria. Alla fine, il suo addio si è concretizzato, pare su insistenza dello stesso calciatore. Martedì notte il suo procuratore Pastorello ha trovato l'accordo con il Besiktas, con cui ha definito il trasferimento in Turchia del centrale nell'ultimo giorno di mercato. In mattinata, con il Mugnaini ancora deserto, Colley ha svuotato l'armadietto ed è partito per Istanbul. Secondo Il Secolo XIX, la sua volontà era evidente da mesi, ed era coincisa anche con un calo di rendimento e alcuni infortuni di troppo.



La Samp, dalla cessione di Colley, incasserà 2,5 milioni più alcuni bonus difficili da raggiungere: un bagno di sangue perché era stato pagato 9,2 milioni nel 2018. Considerando la sospensione degli ammortamenti di cui la Samp sta beneficiando, la sua cessione produce una minusvalenza di 3 milioni a bilancio. Il Besiktas, dal canto suo, aveva puntato Colley già in estate, e sulla sua volontà di cambiare aria hanno probabilmente influito i problemi economici del club