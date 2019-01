La prima sorpresa di questo calciomercato per la Sampdoria ha un nome non molto noto in Italia: eppure l'opera di scouting dei blucerchiati non si è mai fermata, e lavorando sottotraccia ha individuato in Olanda un rinforzo di prospettiva. Il profilo è quello di Morten Thorsby.



Si tratta di un centrocampista norvegese molto interessante: classe 1996, milita nelle fila dell'Heerenveen e ha già conquistato una chiamata dalla sua Nazionale, nel 2017. A giugno, Thorsby si svincolerà dal club olandese e si trasferirà in blucerchiato con in tasca un quinquennale sino al 2024.



Mezz'ala fisica e tecnica, all'occorrenza mediano o trequartista, ha totalizzato già 12 presenze e 5 reti in Eredivisie. Il giocatore, seguito anche da altre squadre italiane (in estate lo voleva l'Atalanta) domani sosterrà la seconda parte di visite mediche, dopo essersi sottoposto oggi alla prima tranche, e firmerà il contratto con il club di Corte Lambruschini.