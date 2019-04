Parallelamente alle questioni societarie, che movimenteranno il finale di stagione in casa Sampdoria, il club blucerchiato continua a portare avanti la sua opera di scouting nei confronti di vari talenti futuri. In quest'ottica dovrebbe rientrare l'operazione che dovrebbe portare a Genova il giovane nigeriano classe 2000 ​Chikezie Miracle Nwaorisa, il cui cartellino è di proprietà dello Spartaks Jurmala, in Lettonia.



A riportare le indiscrezioni è il portale dedicato al calcio nigeriano ​Own Goal Nigeria. Secondo il sito specializzato, il Doria avrebbe bruciato la concorrenza di società di primo piano come il Villarreal, il Tottenham e la Dinamo Zagabria. A convincere Nwaorisa sarebbe stata anche la possibilità di giocare in Serie A, in una squadra come la Samp, molto conosciuta per la valorizzazione de giovani. La società di Corte Lambruschini avrebbe battuto la concorrenza mettendo sul piatto una cifra di circa 1,5 milioni di euro.