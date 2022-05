L’ infortunio di Stefano Sensi complica i piani dellae di Marco Giampaolo. L’allenatore blucerchiato però probabilmente tenterà di riproporre ugualmente il centrocampo a cinque visto nel derby, anche grazie ad un recupero importante. Nell’undici titolare, infatti, si rivederàdopo la squalifica rimediata a Verona.L’ex Torino partirà titolare, e giocherà o come regista o come mezzala: la sua collocazione infatti dipenderà dall’eventuale presenza di Albin. Il centrocampista svedese sta facendo da tempo i conti con una fascite plantare che lo sta frenando: nel derby si è sottoposto ad infiltrazioni, ha stretto i denti e ha cercato in ogni modo di esserci. Nel corso della settimana,Ekdal di solito si gestisce e la sua eventuale disponibilità verrà valutata nei minuti precedenti alla gara. Se non dovesse farcela, spazio dal primo minuto a Vieira.