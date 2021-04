Il futuro di Claudio Ranieri resta fortemente in bilico alla Sampdoria. L'allenatore blucerchiato ha il contratto in scadenza, e come ribadito spesso dalle parti in causa, non ci sono ancora stati contatti con Ferrero per il rinnovo. Il nodo centrale resta quello dell'ingaggio, ma il destino del tecnico passa anche dalle strategie di mercato.



Secondo La Gazzetta dello Sport la prossima stagione avrà come presupposto il ritorno alla politica di investimenti sui giovani giocatori. La Sampdoria ha bisogno di rientrare a partecipare al mercato delle plusvalenze, e sarà una delle richieste di Ferrero al prossimo tecnico. In pole secondo il quotidiano per sostituire Ranieri c'è sempre Luca Gotti dell'Udinese.