Negli ultimi anni, è abbastanza evidente l’inversione di tendenza in casa Sampdoria riguardante l’età dei giocatori. Sotto la gestione Giampaolo, la media era piuttosto bassa, 25,9 anni di età, ma con il passare delle stagioni si è progressivamente alzata, e gli acquisti di questa sessione hanno confermato il trend.



Nelle scorse finestre di mercato sono arrivati giocatori esperti come Maya Yoshida, Antonio Candreva, Adrien Silva e ora Ciccio Caputo. La Samp ora non è più giovane, ma abbastanza esperta in ruoli chiave e, sottolinea Il Secolo XIX, durante le prime due giornate di Serie A la formazione blucerchiata è risultata quella con la media età più alta, con 28,4 anni a partita.



L’inserimento di Riccardo Ciervo, Radu Dragusin e Mohamed Ihattaren durante l'ultimo giorno di mercato ha abbassato un po’ la media, dal momento che sono tutti diciannovenni, per quanto tutti e tre in prestito.