Sampdoria, come sta Pedrola? Tra rientro e il Barcellona in agguato, il punto

Lorenzo Montaldo

In casa Sampdoria, per qualche mese i tifosi blucerchiati hanno potuto ammirare il talento cristallino di Estanis Pedrola, fantasista classe 2003 di proprietà del Barcellona, approdato a Genova in estate e subito protagonista. Lo spagnolo ha tenuto in piedi la squadra nelle prime giornate a livello realizzativo: 3 gol in 9 presenze (praticamente 8 se si considera che una di queste era soltanto unpo spezzone) erano un ottimo score, ma le sue apparizioni erano state condite anche da giocate, dribbling, legni e tanta qualità. Da ottobre però è iniziato un calvario: prima l'infortunio con il Catanzaro il 1 ottobre, poi il rientro con il Cosenza, probabilmente affrettato, e la ricaduta.



Da lì di Pedrola si sono perse le tracce. Il giocatore ha anche tentato il recupero lontano da Bogliasco, a Barcellona prima e a Desenzano del Garda poi: c'era anche chi fantasticava un suo rientro imminente dopo un comunicato della Samp che ad inizio gennaio lo definiva 'perfettamente guarito', ma ad oggi, 1 marzo, del suo recupero si sa poco e niente. In realtà, qualche barlume di speranza si era avuto la scorsa settimana, quando per la prima volta Pedrola aveva lavorato con la squadra durante la parte 'a secco' della seduta. Ieri a seguire la sua sessione differenziata di lavoro c'era Morellini, il professionista del Mapei appena tornato alla Samp, ma sul suo possibile rientro non si hanno ancora notizie.



Curiosamente, nel frattempo dalla Spagna arrivano voci in merito al futuro di Pedrola. A rilanciarle è Marca, che racconta come il Barcellona starebbe riflettendo di riportare a casa il calciatore. Il suo ritorno al Camp Nou è legato alle situazioni di Joao Felix, che potrebbe andare all’Atletico Madrid, e di Raphinha. In caso dovessero uscire i due attaccanti, i blaugrana potrebbero decidere di aggregare Pedrola alla prima squadra, e non alla squadra B. L'altra opzione, l'immediata cessione dopo aver attivato la clausola di controriscatto, valida sino al 2025. A seguire con attenzione l'evoluzione della vicenda è il collaboratore del Barça ed ex Milan Bojan Krkic.