Il pubblico della Sampdoria, dopo l'ennesima sconfitta stagionale dei blucerchiati, inizia a farsi sentire. Nessuna contestazione, almeno per il momento, e manca ancora un comunicato della tifoseria organizzata, ma nel frattempo a Bogliasco è comparso uno striscione dedicato ai giocatori, che questa mattina si ritroveranno al Mugnaini per preparare il turno infrasettimanale.



Messaggio sintetico, quello firmato dagli Ultras, ma molto eloquente: "Sampdoria-Lecce 3 punti", si legge sul lenzuolo affisso nei pressi del campo di allenamento blucerchiato. Si tratta anche di una chiamata alla responsabilità per la formazione doriana, che sino ad oggi non è mai stata né contestata né fischiata nonostante l'ultimo posto in classifica.