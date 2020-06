L’ammonizione rimediata ieri durante il secondo tempo di Roma-Sampdoria per un fallo tattico su una ripartenza giallorossa è costata cara all’esterno blucerchiato Jakub Jankto. Il centrocampista doriano infatti era diffidato, e il giallo lo costringerà a saltare la cruciale partita con il Bologna di domenica.



Nel frattempo mister Ranieri resta alle prese con parecchie valutazioni e grattacapi. Il principale pensiero del mister riguarda Fabio Quagliarella, che da qualche tempo si sta trascinando un acciacco muscolare. Il capitano ha saltato Inter e Roma per rimettersi in condizione, farà di tutto per essere della partita ma la Samp valuterà le sue condizioni tra oggi e domani, per farsi un’idea più precisa sulle possibilità di recupero.