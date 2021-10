Occhi puntati, in casa Sampdoria, sulle condizioni di Ernesto Torregrossa. L'attaccante blucerchiato sembra ormai aver smaltito i problemi di inizio stagione, ed è vicino a ritrovare la condizione partita. Negli ultimi giorni, la punta ex Brescia si sta allenando con i compagni Fabio Quagliarella, Francesco Caputo e Manolo Gabbiadini, e potrebbe rivelarsi una carta importante a fine gara, in particolare nell'ultimo quarto d'ora.



Secondo Sampnews24.com l'idea di D'Aversa sarebbe quella di partire con la coppia Quagliarella-Gabbiadini dal primo minuto, per poi dare spazio a Caputo nella ripresa al posto del capitano, e concludere la gara con Torregrossa per quindici-venti minuti.