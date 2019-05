In Sampdoria-Empoli mister Marco Giampaolo ha voluto schierare la miglior formazione possibile, anche per mettere a tacere alcune voci antipatiche sulla possibilità che i blucerchiati si 'scansassero' di fronte alla diretta avversaria nella corsa salvezza del Genoa. Ora però, con un finale di campionato in cui la squadra di Giampaolo non si gioca nulla, potrebbero esserci alcuni esperimenti di formazione da parte del mister di Bellinzona. E il primo potrebbe riguardare il centrocampo.



Contro i gialloblù domenica dovrebbe infatti partire titolare Ronaldo Vieira, quella che viene considerata in casa Samp la futura plusvalenza. Ekdal ha giocato una stagione a ritmi davvero molto alti, è piaciuto molto ai tifosi doriani ma dopo l'infortunio patito in Nazionale ha fatto piuttosto fatica a ritornare sui livelli precedenti. Ciò è dovuto anche alle difficoltà di cicatrizzazione del brutto taglio rimediato con la maglia della Svezia: Ekdal ha giocato spesso con una fascia a protezione della ferita, ma inevitabilmente ha risentito della limitazione.



Per questo motivo Giampaolo sembra intenzionato a concedere un po' di riposo al centrocampista ex Cagliari, provando nel frattempo il giovane inglese che sino ad oggi ha giocato a singhiozzo.