Sampdoria, con il Modena ecco Altare. Abiuso, primo allenamento. Niang a parte

Lasi è ritrovata ieri al Mugnaini, preparando la sfida di sabato al Ferraris contro il Modena. Giorgioè tornato ad allenarsi con il gruppo squadra. Il difensore, assente nella gara con il Cosenza per un problema muscolare, aveva già dato segnali di miglioramento nelle sedute precedenti alla sfida del Ferraris. La sua presenza contro il Modena rappresenta un'ottima notizia per Semplici, che potrà schierare una difesa più solida. Con Altare torna disponibile anche Curto, il quale ha scontato il turno di squalifica.La seduta di ieri è stata anche l'occasione per il tecnico Leonardo Semplici di valutare per la prima volta il neoacquisto Fabio, promettente attaccante classe 2003 proveniente proprio dalla formazione emiliana. Abiuso, arrivato a Genova negli ultimi giorni di mercato, è approdato alla Samp in prestito con diritto di riscatto erappresenta un rinforzo importante per il reparto offensivo blucerchiato.

Capitolo infortuni:ha svolto un lavoro di scarico a causa di un affaticamento muscolare, ma la sua presenza in campo sabato non sembra essere in discussione. Lo staff medico confida di recuperaree Akinsanmiro, entrambi assenti contro il Cosenza per problemi fisici. I due giocatori potrebbero essere disponibili per la gara di sabato, con Melle in lizza per una maglia a centrocampo e Akinsanmiro in ballottaggio per un posto sulla trequarti. Infine, Bereszynski prosegue il suo percorso di recupero, alternando lavoro personalizzato a sedute in gruppo. Terapie per Ghidotti, Tutino e Perisan, quest'ultimo alle prese con un infortunio muscolare rimediato contro il Cosenza.