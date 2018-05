La partita tra la Sampdoria e il Napoli ha senso principalmente per l'orgoglio e il morale. I tre punti in palio rischiano di essere praticamente inutili sia per i blucerchiati che per gli azzurri: entrambe le squadre sono ancora aggrappate ad una matematica che lascia ancora qualche minima speranza per i rispettivi sogni, ma sembra molto difficile in questo momento ipotizzare l'Europa e lo Scudetto per le rispettive compagini. Oltretutto, la Sampdoria si presenta alla sfida con gli azzurri acciaccata e incerottata.



In attacco, Quagliarella continua a sottoporsi a fisioterapia per la botta rimediata da Castan nell'ultimo impegno casalingo contro il Cagliari: domenica guarderà la sfida dalla tribuna, probabilmente infatti il numero 27 non verrà nemmeno convocato da mister Giampaolo. In forte rischio anche Duvan Zapata: ieri il colombiano si è aggregato ai compagni per la parte tattica, ma ha saltato la parte di allenamento dedicata alle partitelle a campo ridotto. In questo momento, un suo impiego contro il Napoli sembra davvero molto difficile. Tra oggi e domani, Zapata proverà il recupero lampo - anche perchè Duvan sognava di giocare il match contro la sua ex squadra - ma è diffiicile che la Samp affretti il suo rientro, considerando anche il Mondiale imminente.



Ecco allora che la coppia d'attacco potrebbe essere quella formata da Caprari e Kownacki. I due hanno giocato insieme raramente. Dal primo minuto è successo soltanto in Coppa Italia, e contro il Bologna in campionato (ma Caprari in quell'occasione faceva il trequartista). Sulla trequarti invece potrebbe rientrare Ramirez: in quel caso, Praet verrà arretrato a centrocampo, con Barreto che dovrebbe finire in panchina.