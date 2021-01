Le difficoltà in fase realizzativa evidenziate contro lo Spezia, e la squalifica di Jankto che costringerà Ranieri ad arretrare Damsgaard, sembrano aver convinto il tecnico della Sampdoria a variare l'assetto offensivo blucerchiato. Non più 4-4-1-1, quindi, ma ritorno al 4-4-2 con un tandem inedito.



La sensazione è che il mister doriano vada verso una riconferma di Keita Balde, a supporto però di Fabio Quagliarella. Il centravanti sta bene, ha riposato nelle ultime due sfide, e potrebbe affiancare l'ex Monaco in avanti. In lizza per una maglia ci sono anche Torregrossa, che però è appena arrivato, e pure La Gumina, ma la coppia attualmente in vantaggio pare essere quella composta dal capitano insieme con il senegalese.