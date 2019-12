A fare la conta, la lista di indisponibili e infortunati nel centrocampo della Sampdoria fa spavento. Fuori Barreto e Bertolacci (entrambi rientreranno nel 2020) out per squalifica anche Vieira, fiato sospeso per Ekdal: questa la lista degli elementi non al meglio per mister Ranieri, che si ritroverà a dover fronteggiare la Juventus con una formazione decisamente rimaneggiata.



Il tecnico spera che Ekdal, stringendo i denti, possa essere della partita. Lo svedese non si è allenato né domenica né ieri, e oggi sarà decisiva la rifinitura. Se non dovesse farcela, ci sarebbero due opzioni al vaglio di Ranieri. Una è quella di riproporre il 4-3-1-2 con Ramirez alle spalle di Quagliarella e Gabbiadini, e una mediana impostata su Thorsby, Linetty e Depaoli adattato al ruolo di mezz'ala. L'altra pista percorribile è riproporre il modulo visto nel derby: 4-4-2 con Ramirez di fianco a Quagliarella, e a centrocampo Depaoli a destra, Thorsby in mezzo e Linetty-Jankto a completare il quartetto.