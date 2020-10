La Sampdoria riparte ancora da lui. Anche se nell’ultimo giorno di mercato Gaston Ramirez era stato virtualmente ceduto al Torino, la squadra blucerchiata si aggrapperà nuovamente all’uruguaiano domani, quando a Marassi arriverà la Lazio. Sarà l’ex Bologna infatti il prescelto per affiancare capitan Quagliarella nel tandem offensivo doriano. L’indisponibilità di Gabbiadini e le condizioni fisiche non perfette di Keita obbligheranno di fatto Ranieri a rispolverare uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione.



Ramirez, che andrà in scadenza a giugno e lascerà la Samp a parametro zero, contro la Lazio taglierà anche un traguardo importante, ossia quello delle cento presenze in blucerchiato. La presenza in campo di Ramirez farà estremamente felice il compagno di reparto Quagliarella. Il Secolo XIX di oggi ricorda che il fantasista classe 1990 è il miglior assist man nella carriera del centravanti stabiese. Ramirez ha infatti propiziato 11 gol di Quagliarella, molti più di quelli di Di Natale e Muriel (5) o di Pirlo (6).