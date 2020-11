Non sono soltanto i giocatori in casa Sampdoria ad essere in scadenza di contratto. Una situazione simile la stanno vivendo anche Claudio Ranieri e il suo staff, oltre al reponsabile scouting Riccardo Pecini e al direttore sportivo Carlo Osti. Gli scenari però sono piuttosto diversi l’uno dall’altro.



Per quanto riguarda l’allenatore infatti sino ad oggi ci sarebbero stati alcuni abboccamenti tra Ranieri e Ferrero, vanificati però dalle distanze economiche. Secondo Il Secolo XIX i discorsi sul rinnovo sarebbero stati per il momento vanificati dalla distanza economica. Ranieri percepisce 1,8 milioni di euro di stipendio, e la sensazione è che non ridurrà le sue pretese. Al futuro del mister è legato anche quello dei collaboratori Benetti, Cornacchia e Spignoli.



Non è una sorpresa invece l’assenza di colloqui con Osti e Pecini. La trattativa per il rinnovo dell’area tecnica da anni in casa Samp viene affrontata soltanto tra maggio e giugno, in vista della nuova stagione, e così sarà probabilmente anche quest’anno.