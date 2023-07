Si é appena conclusa l'udienza davanti al Tribunale di Genova, sezione Imprese e proprietà industriale, con protagonisti Massimo Ferrero (secondo alcune indiscrezioni presente in aula) e gli avvocati di Ferrero e Radrizzani. I legali della proprietà, dopo l'intenso pomeriggio al tribunale, sono usciti tra i tifosi che presidiavano dalle 14 la struttura. Gli avvocati si sono detti fiduciosi e tranquilli per il buon esito della vicenda.



L'OGGETTO DEL CONTENDERE - L'ex presidente della Sampdoria chiedeva di inibire ogni futuro aumento di capitale da parte dei nuovi azionisti di maggioranza del club, Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi in quanto, a suo dire, considera illegittimo quello svoltosi il 16 giugno. Come previsto, non c'è ancora una decisione da parte del giudice sul ricorso: arriverà in un paio di giorni.