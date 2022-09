Marco Giampaolo resterà l'allenatore della Sampdoria. Al termine del Consiglio di Amministrazione blucerchiato, tenutosi oggi, la decisione societaria è stata quella della continuità e della fiducia al mister. Il tecnico blucerchiato, che ha diretto l'allenamento, guiderà la squadra sino alla partita con il Monza, in programma dopo la sosta per le nazionali.



L'allenatore sembrava in bilico dopo le difficoltà del club in questo avvio di stagione. La conferma arrivata dopo la sconfitta con lo Spezia per bocca del direttore Carlo Osti è stata ratificata. Sarà decisiva, per il futuro blucerchiato, la partita di Marassi del 2 ottobre contro la squadra biancorossa.