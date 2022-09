Martedì, mentre in società andava in scena il CdA fiume che avrebbe deciso anche il futuro di Marco Giampaolo, a Bogliasco l'allenatore della Sampdoria iniziava a preparare sul campo la sfida con il Monza, in programma il 2 ottobre a Marassi. Consapevole del peso e della delicatezza del match, il tecnico ha voluto sottolineare alla squadra l'importanza della sfida, parlando in maniera franca a tutto il gruppo.



Giampaolo però si è poi intrattenuto in particolare con alcuni giocatori. Uno, ad esempio, è Omar Colley, perno della retroguardia. Da dopo la partita con la Juventus, il centrale ha convissuto con un dolore al ginocchio che lo ha frenato. Il calo di rendimento evidenziato dal difensore, però, non può essere collegato soltanto al problema fisico.



Alcuni rumors raccontano di un Colley non troppo felice per il suo trasferimento al Mallorca, sfumato in estate, perché si sarebbe trattato di un passaggio migliorativo in termini di contratto. Giampaolo però ha bisogno del miglior Colley per confermare la panchina: il faccia a faccia, probabilmente, è servito ad indagare e capire le ragioni delle difficoltà del centrale classe 1992, con la speranza di superarle definitivamente.