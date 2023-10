La posizione di Andrea Pirlo sulla panchina della Sampdoria, complice anche l'ultimo posto virtuale in Serie B e l'ennesima sconfitta rimediata ieri, è estremamente traballante. Subito dopo la partita con il Catanzaro, nella pancia del Ferraris, è andato in scena un primo faccia a faccia tra l'allenatore blucerchiato e la dirigenza. Presenti Nicola Legrottaglie, Andrea Mancini, Matteo Manfredi (che era allo stadio) mentre era collegato da remoto anche l'altro socio, Andrea Radrizzani.



Secondo Il Secolo XIX i pareri all'interno del board doriano sarebbero divergenti, e dal primo incontro sarebbe emersa la volontà di andare avanti con Pirlo sino alla partita con l'Ascoli, pre sosta. Oggi però dovrebbero esserci nuove riunioni, per esaminare a mente fredda la situazione e decidere il da farsi.