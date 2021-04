Obiettivo rinnovo per Bartosz Bereszynski. Il terzino della Sampdoria, uno dei giocatori più positivi della stagione, è a Genova ormai da parecchie stagioni, ma il laterale blucerchiato sembra intenzionato a prolungare il suo rapporto con la società di Corte Lambruschini.



Bereszysnki si è guadagnato sul campo la riconferma e la dirigenza ha deciso di 'blindarlo', anche per garantirsi maggior margine di manovra in caso di futuro mercato, con un' ulteriore appendice. Le parti infatti secondo Sampnews24.com sarebbero al lavoro per spostare di altri due anni l'accordo attualmente in essere con Bereszysnki, in scadenza nel 2023. L'obiettivo della Samp sarebbe quello di portare il contratto fino al 2025.



I contatti e i discorsi proseguiranno nelle prossime settimane, con calma dal momento che la fumata bianca in questo momento non è la priorità. Si dovrà discutere inoltre dello stipendio e dei vari cavilli burocratici da definire.