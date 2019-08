Asse caldo tra Genova e Firenze? Probabilmente sì, almeno a giudicare dal numero di trattative che la Sampdoria e la Fiorentina paiono intenzionate ad avviare in questi ultimi giorni di mercato. Tre i nomi particolarmente caldi in questo momento: si tratta dei profili di Manolo Gabbiadini, Giovanni Simeone e Marco Benassi.



Secondo le indiscrezioni raccolte da Sampdorianews.net sarebbero ripresi i contatti tra la società viola e quella blucerchiata per quanto riguarda un possibile scambio - già ventilato tempo fa - tra Gabbiadini e Simeone. Il Doria però starebbe monitorando anche il centrocampista Benassi, che pare in uscita dalla Fiorentina e che era stato proposto a Corte Lambruschini già nell'ambito di una trattativa per Dennis Praet.