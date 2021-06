L’arrivo (probabile) di Roberto D’Aversa alla Sampdoria lascia aperto un aspetto da definire in seno alla società blucerchiata, ossia la figura del nuovo direttore sportivo, da affiancare a Carlo Osti. L’ingaggio dell’ex Parma però sembra aprire ad un possibile approdo di Daniele Faggiano sulla sponda opposta del Bisagno. Il problema al momento è rappresentato da alcuni tasselli ancora da sistemare per il dirigente, a lungo corteggiato da Ferrero.



Secondo Il Secolo XIX nei prossimi giorni aumenteranno i contatti tra Enrico Preziosi e il collega doriano, in modo tale da trovare un accordo soddisfacente per entrambi. Ferrero vorrebbe infatti ottenere una buonuscita dal Genoa , un po’ sulla falsariga di quanto fatto con il Parma per D’Aversa, in modo tale da coprire parte dell’ingaggio di Faggiano e potersi così permettere il dirigente