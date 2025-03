Sampdoria, contatti tra Manfredi e Mancini. I campioni dello Scudetto: "L'alleneremmo gratis"

AFP via Getty Images

La situazione drammatica in casaha mobilitato anche quegli ex campioni che non hanno mai dimenticato i colori blucerchiati. C'è una chat, quella dei doriani scudettati della stagione '90-'91, che è ancora piuttosto attiva. E da qui sarebbe partita la proposta,Nel gruppo ci sono tanti indimenticabili ex: Lanna, Invernizzi, Lombardo, Vierchowod, Salsano, Pagliuca, Cerezo e, ovviamente, anche RobertoLa figura dell'ex C.T. della Nazionale è particolarmente attiva in questi tempi a Genova. Nella chat, secondo Il Secolo XIX, avrebbe scritto: "Seguo sempre la Samp. Mi dispiace molto e sono preoccupato . Spero proprio che riesca a salvarsi". Mancio ultimamente si vede spesso nel capoluogo ligure e ci sarebbero anche stati deicon Manfredi. I due si conoscono, l'ex numero 10 è stato ospite al Ferraris. In passato Mancini aveva apparecchiato una possibile trattativa con un paio di gruppi arabi interessati, quando il figlio era ds blucerchiato, mai decollata.

Il quotidiano però si spinge anche oltre, arrivando a sognare un ritorno di Mancini alla Samp con une magari con gli ex compagni a supporto nello staff. Di sicuro Manfredi ascolterebbe i consigli del C.T., attualmente libero, ma il tempo stringe, per la Samp e per le decisioni da prendere a stretto giro di posta.