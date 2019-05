Il primo, grande tema di mercato in questa estate 2019 per la Sampdoria sarà quello riguardante l'allenatore. Il club blucerchiato aspetta una risposta di Giampaolo, il mister si è preso una settimana di tempo per riflettere e Ferrero sembra intenzionato a non approfondire i discorsi con altri allenatori per rispetto nei confronti dell'attuale tecnico. Parallelamente però il club di Corte Lambruschini valuta anche altre soluzioni, per non farsi trovare impreparato in caso di addio di Giampaolo.



In cima alla lista delle preferenze della Samp ci sarebbe Gennaro Gattuso, un profilo che piace a Massimo Ferrero, ma particolarmente al vice presidente Antonio Romei. Secondo l'edizione genovese de La Repubblica ci sarebbero già stati due contatti tra la Samp e Gattuso. Il primo risalirebbe a qualche tempo fa, con l'allenatore che aveva rinviato ogni discorso al termine del campionato, dal momento che il suo Milan era coinvolto nella lotta Champions. Ieri quindi Romei avrebbe telefonato nuovamente al tecnico, e Gattuso si sarebbe detto lusingato di un interesse così acceso da parte della Samp. Il Doria sarebbe anche disposto ad offrire un triennale a cifre piuttosto importanti a Gattuso.



L'ex centrocampista rossonero dal canto suo avrebbe apprezzato particolarmente la figura di Romei, che lo avrebbe colpito in positivo, ma in maniera molto corretta avrebbe fatto sapere di essere intenzionato a valutare prima qualche eventuale progetto più ambizioso, in Italia ma in particolare all'estero. Nei giorni scorsi c'era stato un sondaggio del Newscastle.