Da qualche tempo a Genova circola la voce relativa all'interesse dellaper il difensore dellAlessandro, promettente centrale classe 1999 che la dirigenza di Corte Lambruschini segue da tempo. A ridare slancio ai rumors era stata recentemente anche una battuta in uno scambio su Instagram tra il giocatore di proprietà dei nerazzurri e il neo acquisto blucerchiato Depaoli.In realtà secondo il Corriere dello Sport la cessione di Bastoni sarebbe statadallo stesso Antonio Conte, almeno sino ad agosto. Il tecnico dell'Inter porterà in ritiro il calciatore ex Parma, e lo valuterà nel corso dell'estate. Un'eventuale partenza di Bastoni potrebbe concretizzarsi soltanto in seguito, e comunque l'Inter ragionerà, dal momento che Marotta punta molto sul calciatore. Stesso discorso anche per un altro calciatore accostato alle genovesi, ossia Pinamonti.