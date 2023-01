Durante il secondo tempo della partita tra Sampdoria e Udinese, i tifosi blucerchiati, che hanno tributato un commuovente e toccante ricordo a Gianluca Vialli, hanno esplicitato la loro posizione nei confronti dell'ex presidente Ferrero, nel caso ci fosse stato bisogno di ulteriori chiarimenti.



In Sud è apparso un maxi striscione, per l'intera lunghezza della Gradinata, che non ha bisogno di spiegazioni: "Il sogno: Vialli Presidente. La realtà; ostaggi di un delinquente".