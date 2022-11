Incitati per novanta minuti, fischiati al termine del match: l'ennesima, brutta partita della Sampdoria non ha lasciato indifferenti i tanti tifosi partiti di mercoledì per un turno infrasettimanale sotto la pioggia a Torino. E così, al triplice fischio, i calciatori di Stankovic sono stati chiamati a gran voce dal settore ospiti dello stadio granata.



La squadra è rimasta schierata in fila in campo, rivolta verso i sostenitori doriani, che hanno intonato alcuni eloquenti cori. I più gettonati sono stati "Fuori i c......i" e "Avete rotto il c...o". Il clima a Genova è piuttosto caldo, dal momento che la tifoseria blucerchiata ha sempre sostenuto la squadra, anche con trasferte notevoli dal punto di vista numerico, senza mai fischiare durante lo svolgimento dell'incontro. C'era però già stata una forte contestazione a Marassi, dopo il 3-0 rimediato con il Monza, quando i calciatori e lo staff doriano erano stati tenuti chiusi dentro allo stadio per alcune ore dopo il termine della partita.