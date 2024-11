Sampdoria, contestazione fuori da Marassi alla squadra. Sottil in bilico, la dirigenza riflette

Getty Images

Crisi senza fine, fischi e contestazione dei tifosi: la situazione intorno allaè precipitata dopo il pareggio 3-3 in casa con il Catanzaro. Al termine della gara, il pubblico del Ferraris ha intonato un coro abbastanza chiaro, "Non uscite da qui", rivolto alla squadra e all'allenatore, tipico dei momenti di maggiore tensione. Poi la tifoseria doriana è passata ai fatti: in centinaia si sono, per aspettare i calciatori all'uscita e esprimere tutto il loro disappunto. "Vergogna" l'esclamazione più gettonata. Situazione senza nessun problema per l'ordine pubblico, tolto il traffico in tilt, anche perché è stato disposto un importante servizio di ordine pubblico, ma il clima resta rovente. Pure sui social è esplosa la rabbia: centinaia di commenti delusi sono stati lasciati sulle varie pagine del club.

- La Samp è dodicesima, e Sottil non è riuscito a dare la svolta che ci si attendeva dopo l'esonero di Pirlo. Lo score dell'ex allenatore dell'Udinese sulla panchina blucerchiata è decisamente: in 12 partite ha prodotto 16 punti, media di 1,33 a gara. In proiezione, con ancora 23 match da giocare, sono circa 30 punti, insufficienti per ogni obiettivo. Sono risultati peggiori anche rispetto a Pirlo che, in 45 partite da allenatore doriano, aveva tenuto una media di 1,42 punti. Oltretutto l'ex centrocampista è ancora sotto contratto, il suo accordo con la Samp scadrà a giugno, e in queste ore è circolata anche l'ipotesi di un suo ritorno.

- Questa partita nei giorni scorsi veniva dipinta comeper il futuro di Sottil. Il tecnico nella conferenza stampa post gara ha risposto ad una precisa domanda sul suo futuro: "n merito alla posizione del tecnico, che oggettivamente appare appesa ad un filo. La sensazione è che la dirigenza lascerà passare la nottata, per poi riflettere a freddo sulla posizione del mister.

- Per questioni di bilancio ma anche tecniche, la Samp vorrebbe evitare di mettere sotto contratto un terzo allenatore. La pista di undi Pirlo è stata ventilata di recente, ma questa soluzione è tutta da verificare perché la separazione tra la Samp (in particolare Accardi) e l'ex Juve non era stata indolore. Un'altra opzione è quella di: si tratta di un nome già circolato qualche mese fa, proprio come alternativa a Sottil.