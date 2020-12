Continua il caso Candreva in casa Sampdoria. La riappacificazione tra l'esterno ex Inter e il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri infatti non è ancora avvenuto, e pure ieri Candreva si è allenato da solo, nel pomeriggio, dopo essersi sottoposto al tampone mattutino. Non è bastato, ovviamente, il messaggio social durante la partita per placare Ranieri e, nonostante i tentativi iniziali da parte di qualcuno di farla passare come una normale 'gestione del gruppo' e di minimizzare, la situazione resta molto ingarbugliata.



La rabbia del mister è scoppiata a causa del doppio appuntamento di chiarimento evitato da Candreva, a cui Ranieri non contesta poco impegno, perché tutto sommato le prestazioni del giocatore non sono state negative dal punto di vista del campo, quanto piuttosto la poca partecipazione alle vicende della squadra. Secondo il mister doriano, scrive Il Secolo XIX, Candreva era troppo assorbito da vicende personali come l'acquisto della nuova casa a Milano, la moglie incita e simili. Argomenti normali per i giocatori, ma Candreva era stato voluto da Ranieri proprio per dare l'esempio al gruppo. Candreva potrebbe tornare in gruppo eventualmente dopo Natale, ma dovrà fare svariati passi di riconciliazione, e non è escluso che li intraprenda.