Nei giorni scorsi si pensava ad una necessità, da parte della Sampdoria, di definire incarichi e compiti in ottica calciomercato. Una delle situazioni più spinose, ad esempio, riguarda il dualismo tra Carlo Osti e Daniele Faggiano. La società di Corte Lambruschini attualmente sta tenendo a libro paga due direttori sportivi, ed è una situazione abbastanza particolare per una società costretta a mantenere equilibri in ottica cessione.



Della situazione tra Osti e Faggiano si è parlato a lungo anche durante il CdA, ma la sensazione è che si possa andare avanti con lo status quo ancora per un po’. Ovviamente, se dovessero arrivare proposte per uno dei due direttori, la Samp non si opporrebbe, in caso contrario adesso andrà a definire più precisamente gli incarichi di uno e dell’altro.