Cambia ancora la Sampdoria, complici gli acciacchi di alcuni giocatori e la squalifica di Thorsby. Contro il Milan, nell'ultima partita stagionale casalinga, i blucerchiati hanno pochi stimoli di classifica e tanti dubbi di formazione. Ranieri valuterà i giocatori nella rifinitura odierna, ma sembra comunque intenzionato a confermare il consueto 4-4-2.



Davanti ad Audero non ci sarà Bereszynski, spazio quindi a Depaoli terzino destro con Colley al centro insieme a uno tra Tonelli (in vantaggio) e Yoshida. A sinistra si scalda Augello, mentre a centrocampo, complici le assenze di Thorsby e dell'acciaccato Ekdal, il tecnico sistemerà una linea composta da Linetty e Vieira centrali, mentre sulle corsie dovrebbero agire Jankto e probabilmente Leris.



Problemi anche in attacco: Ramirez ha dieci punti di sutura, Bonazzoli ha rimediato una contusione piuttosto forte nel derby, il tandem offensivo dovrebbe quindi essere composto da Gabbiadini e Quagliarella con La Gumina possibile sorpresa.



Probabile formazione Sampdoria (4-4-2): Audero; Depaoli, Tonelli, Colley, Augello; Leris, Linetty, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.