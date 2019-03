Una maglia speciale, celebrativa, diversa. E' questo ciò che vedranno i tifosi delladomenica al Ferraris, quando i blucerchiati scenderanno in campo soltanto... cerchiati, senza il blu. Già perchè la Samp, in occasione dei 120 anni di una delle due società che hanno dato origine al club come lo conosciamo oggi, ossia la, ha preparato una maglia speciale, a tiratura limitata, che verrà impiegata nella sfida con l'Atalanta e sarà poi venduta, devolvendo il ricavato in beneficenza.La casacca ricalcherà i colori proprio della Sampierdarenese, che insieme all'Andrea Doria il 12 agosto del 1946 ha dato origine alla Samp. La divisa sarà quindie un colletto 'vintage' con i laccetti."Se non ricordiamo non possiamo comprendere. E se non comprendiamo rischiamo di non riconoscere chi siamo e da dove veniamo" ha scritto il club sul sul profilo Facebook ufficiale. "Noi – che oggi possiamo vantare la maglia più bella del mondo – veniamo anche da lì, da quel marzo 1899 in cui vedeva ufficialmente la luce la sezione calcio della Società Ginnastica Sampierdarenese. Nel marzo 2019, a 120 anni esatti dalla quella storica fondazione, la figlia U.C. Sampdoria vuole celebrare uno dei suoi amati genitori, rendendogli omaggio in modo speciale. In occasione della gara interna con l’Atalanta, la Sampdoria vestirà infatti una muta a tiratura limitata firmata Joma: la rivisitazione della divisa della Sampierdarenese. Maglia bianca con fascia rossonera, pantaloncini e calzettoni neri. Un inedito ritorno alle origini, segno di identità, di appartenenza e di attaccamento alle proprie radici genovesi, che avrà inoltre un fine benefico proprio nei confronti della nostra città.Se 100 esemplari saranno destinati alla vendita – già domenica nello store dello stadio, al Sampdoria Point e online nei giorni successivi -, gli altri esemplari saranno messi all’asta nelle prossime settimane per un nuovo progetto benefico in favore dell’Istituto 'Gaslini'."