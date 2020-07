Sarà una Sampdoria estremamente rimaneggiata quella che domenica sera affronterà allo Stadium la Juventus, alla caccia del nono scudetto consecutivo. Il derby infatti è costato molto ai blucerchiati in termini numerici: sicuramente non saranno della partita il difensore Omar Colley e il centrocampista Ronaldo Vieira, entrambi ammoniti ed entrambi diffidati. Per i due quindi scatterà la squalifica.



Da valutare anche le condizioni di tre giocatori usciti acciaccati dal derby, ossia Federico Bonazzoli, Albin Ekdal e Manolo Gabbiadini. Difficile che il centrocampista svedese possa farcela contro la sua ex squadra, in difesa invece per sostituire Colley salgono le quotazioni di Lorenzo Tonelli, ma attenzione anche a Chabot, molto positivo con il Parma.