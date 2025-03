Sampdoria, contro la Reggiana sfida fondamentale: Semplici ritrova tre giocatori, ma il dato sulle espulsioni preoccupa

Getty Images

Lasi gioca una fetta di stagione contro la Reggiana. La vittoria del Sudtirol ieri contro il Cittadella ha spinto i blucerchiati in zona playout, rendendo il match un vero dentro o fuori. Semplici deve dare una scossa dopo tre pareggi contro squadre in forma come Sassuolo, Bari e Palermo: tre punti in tre gare non hanno migliorato la classifica.Akinsanmiro è squalificato dopo l'espulsione rimediata con il Palermo, ma ci sono tre rientri importanti.potrebbe tornare tra i convocati, anche se Cragno resta titolare.ha smaltito i fastidi fisici e Alex Ferrari rientra dopo tre turni di stop. Il difensore centrale, giova ricordarlo, era stato allontanato dall'arbitro durante la sfida con il Sudtirol per doppio giallo.

Quello del numero delle espulsioni è in effetti un dato preoccupante per la Samp. Sonoin stagione, un record per la Serie B attuale. In questa speciale classifica, infatti, la Samp è prima in cadetteria. Oltre ad Akinsanmiro e Ferrari, anche Riccio, Depaoli, Vieira, Vulikic e Ioannou hanno lasciato i compagni in inferiorità numerica. Servono più disciplina e, soprattutto, i tre punti.