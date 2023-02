La Sampdoria è nel pieno di una vera e propria corsa contro il tempo per trovare i soldi necessari a pagare gli stipendi di giocatori e staff entro giovedì prossimo. Come noto, servono 11 milioni per il 16 febbraio, e il club blucerchiato potrà contare, per pagare tale l'importo, soltanto su quanto racimolato dalle cessioni di Sabiri e Torregrossa. Arriva infatti una brutta notizia dalla vendita di Colley: i 2,3 milioni per cui Samp e Besiktas si sono accordati, infatti, arriveranno soltanto dopo il 16 febbraio, e quindi non saranno disponibili per il pagamento degli stipendi. Verranno bene per altre scadenze, ad esempio quella del fisco.



Dagli incontri con le banche dei giorni scorsi, scrive Il Secolo XIX, è emerso come gli istituti potranno garantire un intervento di "finanza ponte" non abbastanza corposo per coprire l'intera cifra di cui c'è bisogno. Il problema è che non sono previsti nuovi incontri a breve con le banche. Il CdA sta quindi provando a intraprendere sentieri diversi, tra i quali figura il percorso già utilizzato durante il Covid. L'idea sarebbe di differire al termine della stagione, nel rispetto delle norme, una parte degli stipendi del 16 febbraio. Serve però un accordo con tutti i tesserati, e la dirigenza nelle ultime ore avrebbe imbastito i primi contatti.