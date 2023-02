La situazione finanziaria, in casa, è pressoché drammatica. Il Consiglio di Amministrazione sta mantenendo quotidianamente contatti con le banche per trovare una soluzione capace di garantire la finanza necessaria per versare, entro il 16 febbraio,Il principale interlocutore è, che avrebbe dato sì la sua disponibilità ad imbastire un'operazione di "finanza ponte", ma non per l'intero l'importo richiesto. Per questo motivo l'area tecnica negli ultimi giorni di mercato ha ricevuto, da parte del CdA, l'incarico diper centrare un obiettivo di almeno 7 milioni. La cifra non è stata raggiunta: in cassa sono entrati ieri i 2,5 milioni di Colley da sommarsi ai 3,4 ottenuti con Sabiri e Torregrossa.C'è anche un'altra ipotesi in ballo, secondo Il Secolo XIX, ossia una richiesta da fare a squadra e staff. Si tratterebbe di una soluzione già adottata durante il Covid, cioèalmeno sino al termine della stagione,ma tale soluzione andrebbe intrapresa subito perché coinvolgerebbe agenti e avvocati.La situazione, a volte, sembra presentare difficoltà insormontabili perché all'orizzonte non ci sono segnali di una possibile iniezione di soldi freschi. Nel frattempo, il CdA prosegue con la composizione negoziata della crisi. Le sei Assemblee degli Azionisti per la ricapitalizzazione andate deserte e la posizione della famiglia Ferrero, comunque, continuano a preoccupare il club. All'orizzonte, poi, c'è un'altra scadenza, la quinta rata dei contributi previdenziali e assistenziali per il Fisco di fine mese. S