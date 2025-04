Getty Images

Sampdoria, corteo dei tifosi verso lo stadio: sostegno alla società VIDEO

I tifosi della Sampdoria sostengono la società. I Gruppi della Sud hanno infatti organizzato un corteo verso lo stadio, con partenza da Corte Lambruschini, prima della sfida di Serie B contro il Cittadella, prevista al Ferraris alle 17.15 e decisiva in chiave salvezza. I blucerchiati infatti sono terzultimi a quota 32 punti, a -3 proprio dai veneti, che al momento sarebbero la prima squadra a mantenere la categoria.



IL COMUNICATO - Questo il comunicato ufficiale: "Come due anni fa ripartiremo da lì, dove siamo rimasti tre lunghi giorni con il cuore e l’orgoglio, ad affrontare quegli interminabili minuti che ci potevano dividere dal faliimento societario… Venga a Corte Lambruschini chi ha il cuore per andare avanti e dare tutto fino alla fine per l’Unione Calcio Sampdoria".