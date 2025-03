Sampdoria, cosa fare con Cragno e Niang: Accardi riflette sul futuro

Getty Images

Tra le fila della Sampdoria ci sono ben cinque giocatori in scadenza di contratto a giugno. Tra l'altro, si tratta di elementi molto importanti all'interno dello spogliatoio o comunque pesanti nell'economia della squadra. Oltre alle situazioni di Bartosz Bereszynski e Gerard Yepes, più particolari, Accardi dovrà riflettere anche in merito al futuro di due calciatori fortemente voluti dal direttore sportivo, ossia Alessio Cragno e Mbaye Niang.Cragno e Niang sono arrivati alla Samp a gennaio con un contratto diconvinti proprio dal ds Accardi, che si è speso in prima persona e ha avuto grande peso nella loro scelta. Cragno volevala sua carriera dopo le parentesi con Sassuolo e soprattutto Monza, dove era finito ai margini per scelte tecniche e anche problemi fisici. Nella Samp è stato subito titolare e potrebbe quindi rivelarsi unaper il futuro della porta doriana.

Anche Niang ha voluto fortemente la Samp, anzi, l'ex Milan si è dimezzato l'ingaggio pur di approdare a Bogliasco. Già cercato dai doriani a giugno, oggi forse Niang è l'elemento insostituibile della formazione doriana. Nell'accordo fatto a gennaio era previsto unconma questo scenario pare decisamente poco plausibile visti i risultati. La Samp e Niang potrebbero però proseguire insieme, soprattutto se il senegalese concluderà la stagione mantenendosi su questo livello di rendimento. Secondo Il Secolo XIX molto del suo futuro dipenderà dagli stimoli, dalla volontà di Niang e dal rapporto con Accardi.